Москва, 25 апреля, 2025, 07:19 — ИА Регнум. Российские бойцы «Днепра» распространяют в зоне своей ответственности инструкции для сдачи в плен украинских военных через бот обратной связи. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах.

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ

«Распространяются инструкции, по которым ВСУ могут перейти в бот обратной связи и написать о желании сдаться в плен», — пояснил источник.

Отмечается, что основной преградой становится преодоление Днепра, но желающие есть. При этом есть огромный риск, потому что сослуживцы ликвидируют тех, кто пытается сдаться в плен.

«Поэтому те, кто хочет сдаться, пока ждут удобного момента, но мы с ними на связи», — сказал силовик.

Он добавил, что бойцы ВС РФ регулярно призывают противника сдаваться или покинуть свои позиции и через звуковещательные комплексы.

Как передавало ИА Регнум, бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины самовольно оставили позиции в районе села Олешня в Курской области. Об этом 23 апреля сообщил источник в российской группировке войск «Север» со ссылкой на данные радиоперехвата.

Украинские боевики зверски разделались со своим же офицером, который вёл переговоры с российскими войсками о сдаче в плен оккупантов, захвативших территорию Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области.