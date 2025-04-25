Бангкок, 25 апреля, 2025, 07:15 — ИА Регнум. В Таиланде небольшой самолёт разбился перед пляжем Ча-ам. При падении воздушного судна погибли пять человек, ещё один пострадал, сообщила 25 апреля газета Khaosod.

Airinme.com Пляж. Таиланд

«Небольшой самолёт неизвестной модели упал в море примерно в 100 метрах от берега перед курортом Baby Grand Resort в Ча-аме, провинция Пхетчабури. В результате аварии пять человек погибли и один получил ранения», — уточнили в статье.

Трагедия произошла в 08:15 по местному времени. Самолёт упал в воду, это существенно осложнило спасательную операцию. К месту происшествия стянуты экстренные службы реагирования.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта самолёт, на борту которого находилось более десятка пассажиров, потерпел крушение в Гондурасе. Воздушное судно модели Jetstream 32, принадлежащий авиакомпании LANHSA, упал в море сразу после взлёта из аэропорта Хуана Мануэля Гальвеса на острове Роатан. В результате крушения погибли шесть человек — четыре женщины и двое мужчин.

Начальник национальной полиции Роатана Лисандро Муньос Гарсия уточнил, что самолёт при взлёте столкнулся с механической неисправностью. Борт упал в море примерно через минуту после взлёта в километре от взлетно-посадочной полосы.