Москва, 25 апреля, 2025, 06:56 — ИА Регнум. В конце апреля и начале мая россиян ждут две укороченные рабочие недели. Соответствующая информация содержится в производственном календаре на 2025 год.

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Так, в последнюю апрельскую неделю россияне будут работать всего три дня — с 28 по 30 апреля. При этом 30 апреля будет коротким рабочим днём.

Следующая трёхдневная рабочая неделя ожидается с 5 по 7 мая. Всего в мае 2025 года россияне будут работать 18 дней.

Как сообщало ИА Регнум, в производственном календаре установлено, что дни с 27 октября по 1 ноября будут рабочими, поскольку выходной день с субботы перенесли на понедельник, 3 ноября. При этом 1 ноября рабочий день будет коротким. Таким образом, самая длинная рабочая неделя будет в ноябре.

Уходить в отпуск более выгодно в месяцы, в которых больше рабочих дней. В таком случае размер отпускных будет выше, посоветовали эксперты.