Москва, 25 апреля, 2025, 06:52 — ИА Регнум. Осужденный фигурант уголовных дел о подрыве в Москве автомобиля у «Макдоналдса» и захвате заложников во время показа мюзикла «Норд-Ост» на Дубровке Алихан Межиев (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) вышел на свободу из колонии. Об этом сообщило РИА Новости».

Департамент культурного наследия города Москвы Памятник жертвам теракта на Дубровке

Межиев отбыл весь срок, в общей сложности — 22 года. Срок исчислялся с ноября 2002 года.

При подрыве автомобиля на юго-западе Москвы погиб один человек, пострадали — восемь.

Через несколько дней после этого взрыва чеченские террористы взяли в заложники 916 человек в Театральном центре на Дубровке во время показа мюзикла «Норд-Ост». В результате трехдневного удержания заложников погибли 130 человек. У террористов было 18 автоматов, 20 пистолетов, более 100 гранат, пулемёт и сотни килограммов взрывчатки. Алихан Межиев частично признал свою вину в теракте.

Во время штурмовой операции все 40 террористов были уничтожены.

Уточняется, что Межиев вышел на свободу 28 октября 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в Дагестане сотрудники правоохранительных органов задержали членов террористического сообщества, готовивших вооруженное нападение на отдел полиции.

Не менее 28 человек погибли в результате стрельбы в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии. Террористы открыли огонь по отдыхавшим туристам 22 апреля.