Москва, 25 апреля, 2025, 06:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме ответил на вопрос американской телеведущей о предстоящем визите в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом зашла речь в интервью телеканалу CBS News.

Иван Шилов ИА Регнум Стив Уиткофф и Дональд Трамп

«Вы что, не верите президенту Соединённых Штатов?» — сыронизировал Лавров.

Таким образом российский дипломат ответил на вопрос ведущей о том, состоится ли встреча Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в Россию на текущей неделе. По словам пресс-секретаря Кэролайн Левитт, спецпосланник и Дональд Трамп считают, что продвижение переговоров по урегулированию украинского конфликта происходит в правильном направлении.

В этот же день помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что поездка Уиткоффа в Москву ожидается на этой неделе. Его визит в Россию будет четвёртым с момента возвращения Трампа на пост главы Белого дома.

Первый визит спецпосланника американского лидера в Россию состоялся 11 февраля. После переговоров российская сторона вернула США экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля. Вашингтон, в свою очередь, освободил программиста Александра Винника, которого обвиняли в отмывании денег через основанную им криптовалютную биржу BTC-e. Во второй раз Уиткофф посетил Москву 13 марта. Тогда он встретился с российскими представителями высокого ранга, а затем — с Путиным. По словам Дмитрия Пескова, в ходе встречи американец передал России дополнительную информацию по инициативе Вашингтона о перемирии на Украине и получил от Путина «дополнительные сигналы» для Трампа. 11 апреля Владимир Путин встретился с Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Переговоры длились более четырёх часов и были посвящены, в частности, урегулированию украинского кризиса.