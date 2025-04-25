Вашингтон, 25 апреля, 2025, 06:12 — ИА Регнум. Москва и Вашингтон делают верные шаги для скорейшего урегулирования конфликта на Украине. Таким мнением поделился глава МИД РФ Сергей Лавров в программе «Лицом к нации» телеканала CBS.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

Министр иностранных дел подчеркнул, что глава Белого дома Дональд Трамп «верит вполне обоснованно» в то, что «мы движемся в правильном направлении».

На «правильные шаги», по словам Лаврова, указывают «несколько признаков».

Как сообщало ИА Регнум, в этом же интервью глава российского МИД уточнил, что есть определенные элементы потенциального соглашения, которые следует «донастроить».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 22 апреля заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский выбрал не то направление в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Она подчеркнула, что Трамп разочарован и терпение его иссякает.

Трамп ранее заявлял, что Россия готова к сделке, но переговоры срываются из-за слов Зеленского о Крыме. Он считает, что главе киевского режима нужно заключить мир, иначе Украина потеряет территории через три года.

Независимая от США политика Европы в отношении Украины ошибочна, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По мнению британского премьера, именно основанный на НАТО подход позволил Европе жить в мире, его необходимо сохранить. Стармер при этом подчеркнул, что не согласен с некоторыми высказываниями американского президента Дональда Трампа. Также он считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский не несёт ответственности за продолжение украинского конфликта. Кроме того, Стармер упомянул о важности долгосрочного прекращения огня на Украине.