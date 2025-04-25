Нижний Новгород, 25 апреля, 2025, 06:04 — ИА Регнум. Утром 25 апреля в аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде ограничили работу. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

Bestalex Аэропорт Стригино

Отмечается, что временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели для обеспечения безопасности полётов.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 24 апреля в аэропорту Нижнего Новгорода также действовало временное ограничение полётной программы. Работа воздушной гавани возобновилась в 06:00 мск. В период действия временных ограничений на запасной аэродром ушёл один самолёт, летевший в Нижний Новгород.

Кроме того, ночью 24 апреля временные ограничения вводились на работу в аэропортах Жуковский в Московской области и Грабцево в Калуге.

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Бегишево в Нижнекамске 23 апреля с 08:00 мск. В 11:06 мск работу воздушной гавани возобновили в прежнем режиме.