Москва, 25 апреля, 2025, 05:54 — ИА Регнум. Россия готова к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, осталось согласовать несколько деталей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

«Президент США верит, и, я думаю, справедливо, что мы движемся в правильном направлении. Заявление Дональда Трампа упоминало сделку, и мы готовы к достижению сделки. Мы заняты именно этим процессом», — пояснил глава российского МИД в интервью телеканалу CBS News.

Лавров подчеркнул готовность Москвы рассматривать различные предложения по мирному урегулированию конфликта. Российская сторона не отказывается от диалога и внимательно следит за позицией западных стран, надеясь на конструктивный подход с их стороны, заключил Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД России подчеркнул, что Дональд Трамп — это единственный мировой лидер, который признаёт основные причины украинского конфликта. Сергей Лавров добавил, что американский лидер понимает ошибочность попыток втянуть Украину в НАТО и хочет исправить это.

Трамп 24 апреля заявил, что в ближайшие несколько дней состоятся важные встречи по украинскому урегулированию. По его словам, в этом вопросе есть большой прогресс. Президент США также выразил уверенность в возможности скорого заключения договорённости о мире между Россией и Украиной. Глава Белого дома добавил, что американская сторона рассчитывает на быстрое завершение конфликта.