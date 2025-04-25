Вашингтон, 25 апреля, 2025, 05:50 — ИА Регнум. Киев и страны Европы не могут не принять мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение высказал военный эксперт Анатоль Ливен в статье для американского журнала Responsible Statecraft.

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«Украина и Европа не могут позволить себе на отрез отказаться от плана, предложенного Трампом. Это было бы безумием», — отметил эксперт.

Ливен также считает, что отказ от этого предложения не изменит ситуацию в конфликте. Возвращение утраченных территорий и вступление в НАТО — это практически неосуществимые цели для киевского режима. И это уже молчаливо принято Киевом, добавил автор.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что ещё одна причина, по которой Украина должна принять условия, выдвинутые американским лидером, — это угроза прекращения американской помощи. По его мнению, это разрушит планы европейцев по размещению так называемых миротворцев на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, союзников США встревожил план главы Белого дома, подразумевающий территориальные уступки со стороны Украины. Отмечается, что такое решение посылает опасный сигнал российскому президенту Владимиру Путину и другим мировым лидерам.

24 апреля Трамп заявил, что у него есть «дедлайн» для урегулирования конфликта на Украине. При этом президент не уточнил, о каком именно сроке идёт речь. Он подчеркнул, что считает важным усадить Москву и Киев за стол переговоров.

Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров уверен, что западные державы рано или поздно спишут или ликвидируют Зеленского и поставят вместо него более удобную фигуру для дальнейших переговоров с Россией. Он добавил, что Зеленский очень много знает и станет козлом отпущения, на которого можно будет повесить весь негатив.