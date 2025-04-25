Шуя, Ивановская область, 25 апреля, 2025, 05:21 — ИА Регнум. В Ивановской области отразили атаку украинских беспилотников. По предварительным данным, при падении обломков в Шуе никто не пострадал, сообщил ранним утром 25 апреля региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«В Шуе сохраняется режим опасности атаки БПЛА», — предупредили в Telegram-канале правительства Ивановской области.

Жителей призвали сохранять спокойствие и бдительность.

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля в городе Шуе Ивановской области средства противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников ВСУ. В результате атаки пострадали двое жителей. Только в период с 08:00 до 09:40 мск силы ПВО РФ сбили семь украинских дронов над территорией Ивановской области.

ВСУ 18 апреля в первый раз с начала спецоперации предприняли попытку атаковать морской порт Оля в Астраханской области, чтобы нарушить цепочку поставок товаров из России в Иран и другие страны. Предположительно, ВСУ запустили беспилотник PD-2 по направлению к порту. ВС РФ сбили дрон у его правого берега. Разрушений на земле и пострадавших нет. Обломки упали в реку Бахтемир.