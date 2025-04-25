Донецк, 25 апреля, 2025, 05:13 — ИА Регнум. Украинские боевики на курдюмовском направлении в Донецкой Народной Республике зарезали пожилых супругов и надругались над их несовершеннолетней внучкой. Они считали, что люди поддерживают Россию. Об этом рассказал «РИА Новости» российский военнослужащий с позывным Махатма.

ИА Регнум Военные преступления ВСУ

«На курдюмовском направлении националисты зашли в дом и вырезали пожилых супругов. Там и внучка была, позже девушка рассказала, что они не захотели уезжать никуда, что всю жизнь там прожили. Боевикам это не понравилось, они подумали, что те на стороне русских, и избавились от бабушки с дедушкой», — рассказал боец ВС РФ.

Махатма добавил, что над девочкой 17 лет после убийства стариков нацисты надругались группой украинской пехоты.

Впоследствии её эвакуировали в безопасное место.

Как сообщало ИА Регнум, СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве боевиками ВСУ жителя хутора Дмитрюков в Курской области. По версии следствия, украинские военнослужащие требовали от пенсионера отдать ключи от автомобиля и угрожали сжечь машину и дом. Мужчина был вынужден отдать автомобиль, позже его тело с огнестрельными ранениями было обнаружено в доме.

С момента вторжения ВСУ на территорию Курской области пострадавшими от преступлений ВСУ стали более 49 тыс. человек. Была установлена гибель 191 мирного жителя Курской области, ещё 372 человека получили ранения, в том числе 17 детей.

Российские следователи фиксируют и расследуют многочисленные преступления, совершённые украинскими подразделениями в ходе незаконного вторжения в Курскую область. Мирные жители рассказывают правоохранителям о действиях бойцов ВСУ и наёмников.