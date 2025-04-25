Москва, 25 апреля, 2025, 05:10 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский и его команда ведут разрушительную для Украины политику. Об этом заявил генеральный директор Российского общества «Знание», член Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ Максим Древаль.

Сергей Корсун ИА регнум Зеленский

«Деятельность украинского режима последние десять лет носит провокационный характер по отношению к России. Однако, как показывает время, это приносит вред в первую очередь самой Украине. Кажется, Зеленский и его команда стараются сделать всё возможное, чтобы их страна ушла в небытие», — пояснил он в интервью «РИА Новости».

По мнению спикера, деятельность киевского режима противоречит интересам украинцев. Древаль напомнил, как в годы Великой Отечественной войны огромное количество украинцев были награждены медалями и орденами, память об этих героях сохраняется в сердцах жителей постсоветского пространства. В Киеве при этом пытаются пересмотреть историю и ввести новых «героев», таких как Степан Бандера и его последователи, заключил Древаль.

Как сообщало ИА Регнум, американский журналист Такер Карлсон считает, что Зеленский продал Украину и стал прислужником Запада. Он не является избранным президентом Украины, ему подходит определение диктатора, подчеркнул Карлсон. Глава киевского режима запретил религиозную конфессию, языковую группу, своих политических оппонентов. Всё это — признаки диктатуры.

Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров уверен, что западные державы рано или поздно спишут или ликвидируют Зеленского и поставят вместо него более удобную фигуру для дальнейших переговоров с Россией. Он добавил, что Зеленский очень много знает и станет козлом отпущения, на которого можно будет повесить весь негатив.