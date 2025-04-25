Сейсмологи предупредили о следующем мощном землетрясении в Турции
Сейсмолог предрёк масштабную катастрофу из-за мощного землетрясения в Стамбуле
Москва, 25 апреля, 2025, 04:40 — ИА Регнум. Масштабное землетрясение, ожидаемое в Стамбуле, откликнется на весь регион Мраморного моря с населением более чем 25 млн человек. Об этом «РИА Новости» сообщил профессор сейсмологии, член Совета ученых стамбульской мэрии по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.
По словам профессора, речь идет о региональной катастрофе — будет затронут не только Стамбул, но и провинции Бурса, Чанаккале, Текирдаг, Коджаэли, Ялова. Жителям, особенно прибрежных зон, необходимо озаботиться подготовкой к землетрясению и возведением устойчивых зданий, посоветовал Эйидоган.
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула 23 апреля, за ним последовали афтершоки. Пострадали, по уточнённым данным, 236 человек, жертв и масштабных разрушений нет. Ощутимые афтершоки будут продолжаться несколько недель, заявили сейсмологи.
Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция.
По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тыс. зданий, около 4,5 млн человек останутся без жилья.
Как сообщало ИА Регнум, в Турции в будущем может произойти более масштабное землетрясение, по сравнению с тем, что зафиксировали в Стамбуле 23 апреля. Об этом предупредил турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан. По его словам, сейсмособытие ожидается в период между 2045 и 2075 годами. Очаг нового землетрясения будет залегать там же, на глубине от 7 до 13 км, при этом толчки будут мощнее в 22 раза.
Землетрясение на западе Турции началось около 12:50 мск 23 апреля и длилось 10–15 секунд, далее за ним последовали афтершоки. Подземные толчки, ощущавшиеся в нескольких провинциях, спровоцировали панику в Стамбуле. Очаг залегал на глубине почти 7 км под землёй.
По информации управления губернатора Стамбула, при землетрясении пострадал 151 человек, жертв в результате подземных толчков нет.