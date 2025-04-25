Москва, 25 апреля, 2025, 04:40 — ИА Регнум. Масштабное землетрясение, ожидаемое в Стамбуле, откликнется на весь регион Мраморного моря с населением более чем 25 млн человек. Об этом «РИА Новости» сообщил профессор сейсмологии, член Совета ученых стамбульской мэрии по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.

pxhere.com Стамбул. Турция

По словам профессора, речь идет о региональной катастрофе — будет затронут не только Стамбул, но и провинции Бурса, Чанаккале, Текирдаг, Коджаэли, Ялова. Жителям, особенно прибрежных зон, необходимо озаботиться подготовкой к землетрясению и возведением устойчивых зданий, посоветовал Эйидоган.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула 23 апреля, за ним последовали афтершоки. Пострадали, по уточнённым данным, 236 человек, жертв и масштабных разрушений нет. Ощутимые афтершоки будут продолжаться несколько недель, заявили сейсмологи.

Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция.

По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тыс. зданий, около 4,5 млн человек останутся без жилья.

Как сообщало ИА Регнум, в Турции в будущем может произойти более масштабное землетрясение, по сравнению с тем, что зафиксировали в Стамбуле 23 апреля. Об этом предупредил турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан. По его словам, сейсмособытие ожидается в период между 2045 и 2075 годами. Очаг нового землетрясения будет залегать там же, на глубине от 7 до 13 км, при этом толчки будут мощнее в 22 раза.

Землетрясение на западе Турции началось около 12:50 мск 23 апреля и длилось 10–15 секунд, далее за ним последовали афтершоки. Подземные толчки, ощущавшиеся в нескольких провинциях, спровоцировали панику в Стамбуле. Очаг залегал на глубине почти 7 км под землёй.

По информации управления губернатора Стамбула, при землетрясении пострадал 151 человек, жертв в результате подземных толчков нет.