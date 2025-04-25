Лондон, 25 апреля, 2025, 04:33 — ИА Регнум. Независимая от США политика Европы в отношении Украины ошибочна. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Rwendland Кир Стармер

«Многие призывают нас идти исключительно европейским курсом, а не общим курсом Европы и Америки. Мне это кажется принципиально неверным как в отношении Украины, так и в целом», — отметил он в интервью газете The Daily Telegraph.

По словам британского премьера, именно основанный на НАТО подход позволил Европе жить в мире, его необходимо сохранить.

Стармер при этом подчеркнул, что не согласен с некоторыми высказываниями американского президента Дональда Трампа. Также он считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский не несёт ответственности за продолжение украинского конфликта. Кроме того, Стармер упомянул о важности долгосрочного прекращения огня в Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля британская газета The Times написала, что страны «коалиции желающих» смягчили своё твёрдое намерение отправить миротворцев на Украину. В статье указали, что во время переговоров в Лондоне Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон выразили опасения последствий со стороны России после ввода миротворцев.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что европейская поддержка стоит за упорным и неослабевающим стремлением Зеленского сорвать мирное урегулирование конфликта на Украине. По его словам, глава киевского режима стоит на авансцене, а из-за кулис им руководят Эммануэль Макрон, Кир Стармер и их союзники. Эти политики ведут типичную двойную игру, уверен сенатор.