Москва, 25 апреля, 2025, 04:11 — ИА Регнум. В настоящий момент разговоры о критически низком курсе доллара для России не имеют под собой оснований, однако такой курс существует. Об этом заявила агентству «Прайм» профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина.

ИА Регнум Деньги

Текущий курс около 80 рублей при прогнозируемом в бюджете показателе в 96,5 рубля, по мнению эксперта, создаёт определённую диспропорцию. Профессор пояснила, что в текущих экономических условиях приблизительную границу проблемной зоны можно обозначить от 75 рублей за доллар.

Длительное нахождение курса ниже этой отметки может привести к недополучению бюджетом значительных сумм, что в итоге может вызвать его дефицит и потребовать экстренных мер для балансировки. Поэтому курс в районе ностальгических 30–40 рублей за доллар, который был характерен для России 10 лет назад, сегодня невозможен без катастрофических последствий.

«При таком укреплении рубля объём нефтегазовых доходов, поступающих в бюджет, резко сократился бы, что привело бы к серьёзным негативным последствиям для отраслей и рынков», — заключила Капустина.

Как сообщало ИА Регнум, 21 апреля индекс доллара DXY, который отражает стоимость американской валюты по отношению к шести основным торговым партнёрам США, достиг минимального значения с марта 2022 года — 97,92 пункта.

Минэкономразвития РФ прогнозирует курс доллара на конец 2025 года на уровне 98,7 рубля, как и в сентябре 2024 года.