Стамбул, Турция, 25 апреля, 2025, 03:55 — ИА Регнум. Турецкие авиакомпании, в том числе Pegasus, Turkish Airlines и AJet, разрешили пассажирам сдать билеты на внутренние рейсы без штрафных санкций либо перенести дату вылета. На такие уступки авиаперевозчики пошли в связи с землетрясением в Стамбуле, сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум Turkish Airlines

«До вечера пятницы, 25 апреля, пассажиры внутренних рейсов с вылетом из Стамбула или прилётом могут бесплатно поменять дату вылета на рейсы в течение недели или могут обменять билет на билет без определённой даты», — приводит агентство решение лоукостера Pegasus.

В компаниях Turkish Airlines и AJet решили принимать до 7 мая заявки от пассажиров самолетов, вылетавших из Стамбула или приземлявшихся в Стамбуле, пообещав вернуть деньги за неиспользованные билеты.

Как сообщало ИА Регнум, землетрясение на западе Турции началось около 12:50 мск 23 апреля и длилось 10–15 секунд, далее за ним последовали афтершоки. Подземные толчки, ощущавшиеся в нескольких провинциях, спровоцировали панику в Стамбуле. Очаг залегал на глубине почти 7 км под землёй. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая подтвердил данные о магнитуде землетрясения и добавил, что власти приступили к оценке ущерба от происшествия.

После первого сейсмособытия последовало ещё одно, более слабое. Магнитуда второго землетрясения составила 3,9–4,2. Его зафиксировали в районе Силиври в Стамбуле.

По информации управления губернатора Стамбула, при землетрясении пострадал 151 человек, жертв в результате подземных толчков нет.

Турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан предупредил, что в будущем в стране может произойти более масштабное землетрясение, по сравнению с тем, что зафиксировали в Стамбуле 23 апреля.