Москва, 25 апреля, 2025, 03:40 — ИА Регнум. Осужденный по делу о захвате «Норд-Оста» Алихан Межиев отбыл срок наказания и вышел на свободу после 22 лет колонии. Об этом сообщили «РИА Новости» в силовых структурах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония, посвященная жертвам теракта в Театральном центре на Дубровке

Межиев был приговорен в 2004 году к 22 годам лишения свободы за подрыв автомобиля у «Макдоналдса» на юго-западе Москвы, а также за пособничество террористам, которые захватили заложников в Театральном центре на Дубровке во время показа мюзикла «Норд-Ост».

На суде Межиев частично признал вину. Наказание исчислялось с ноября 2002 года.

Издание уточнило, что Алихан Межиев вышел на свободу 28 октября 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, чеченские террористы во главе с Мовсаром Бараевым захватили Театральный центр на Дубровке 23 октября 2002 года, заложниками боевиков стали 916 человек — зрители мюзикла «Норд-Ост», артисты и работники центра, в том числе около ста детей. Заложников держали три дня.

К театру подъехали три микроавтобуса с чеченскими террористами. У них с собой были 18 автоматов, 20 пистолетов, более 100 гранат, пулемет и сотни килограммов взрывчатки.

В результате теракта погибли, по разным данным, от 130 до 174 человек, причем 119 из них — в больницах после освобождения.

Все террористы были ликвидированы.