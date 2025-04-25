Вашингтон, 25 апреля, 2025, 03:21 — ИА Регнум. Союзников США встревожил план главы Белого дома Дональда Трампа, подразумевающий территориальные уступки со стороны Украины. Об этом 24 апреля сообщил телеканал CNN.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Несколько союзников США очень встревожены программой, которую администрация Трампа продвигает для прекращения конфликта на Украине», — уточнили журналисты.

Отмечается, что такое решение посылает опасный сигнал российскому президенту Владимиру Путину и другим мировым лидерам.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля Трамп заявил, что у него есть «дедлайн» для урегулирования конфликта на Украине. При этом президент США не уточнил, о каком именно сроке идёт речь. Он подчеркнул, что считает важным усадить Москву и Киев за стол переговоров.

Трамп 23 апреля резко раскритиковал заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о невозможности признания Крыма российским регионом. Глава Белого дома отметил, что он и не просил Украину признавать Крым российским, а заявления, подобные тем, что сделал Зеленский, идут во вред переговорному процессу. Президент США также назвал главу киевского режима «человеком без карт для игры» и добавил, что тот должен выбирать между мирным соглашением и продолжением конфликта, в результате которого через три года киевский режим потеряет всю Украину. Позднее Трамп заявил, что с Россией договориться проще, чем с Украиной.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Крым и Севастополь, которые вернулись в состав страны по итогам референдума в 2014 году, а также ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью страны.