Москва, 25 апреля, 2025, 02:59 — ИА Регнум. Школьный буфет необходим, его наличие позволяет обеспечить учеников дополнительным питанием между основными приемами пищи. Об этом заявила ТАСС замглавы Минпросвещения Ирина Шварцман, комментируя обращение депутата Госдумы по поводу ассортимента школьных буфетов.

City-yaroslavl.ru Школьный буфет

Депутат Ксения Горячева призвала ведомство разъяснить формирование перечня продуктов для школьных буфетов. По её мнению, родители обеспокоены избытком выпечки, фастфуда и сладостей с высоким содержанием сахара.

Шварцман подтвердила, что вопрос питания находится на особом контроле и что школы самостоятельны в выборе ассортимента. Контроль за качеством и санитарными нормами осуществляет Роспотребнадзор, разработавший необходимые нормативы, регулирующие вопросы буфетного питания в образовательных учреждениях.

Как сообщало ИА Регнум, в Красноярске главу дирекции по организации школьного питания Ирину Фоминых уволили после жалоб родителей на качество школьных обедов.

В жалобах говорилось, что в нескольких школах не работали буфеты и раздача горячего питания, подавали замороженную курицу и некачественный фарш, к гарнирам не было котлет.

В конце февраля в одной из школ Хабаровска произошла вспышка кишечной инфекции, в результате отравились 25 детей.