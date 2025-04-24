Бразилиа, 25 апреля, 2025, 02:56 — ИА Регнум. Очередная операция не улучшила состояние здоровья бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару. Он по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии больницы DF Star в городе Бразилиа.

Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil Жаир Болсонару

«Отмечается клиническое ухудшение, повышение артериального давления и ухудшение показателей печеночных проб», — указали в аккаунте Болсонару в соцсети Х со ссылкой на медицинский бюллетень.

Болсонару предстоят новые диагностические исследования. Он находится в реанимации уже 11 дней после того, как ощутил боль в брюшной области, вызванную ножевым ранением в кишечник, полученным осенью 2018 года. Восстановление после 12-часовой операции предусматривает полное голодание с назначением исключительно парентерального питания. Врачи рекомендовали политику продолжать физическую терапию и меры профилактики венозного тромбоза. По прогнозу медиков, его выход из интенсивной терапии в ближайшее время не планируется.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года Болсонару был выписан из больницы в американском штате Флорида. Тогда он отметил, что после ножевого ранения, полученного в 2018 году, ему пришлось перенести пять хирургических операций.

Госпитализация понадобилась Болсонару и в июле 2021 года. Тогда он был помещён в госпиталь Вооружённых сил Бразилии для прохождения обследования.

Болсонару получил ножевое ранение в живот во время предвыборного мероприятия в сентябре 2018 года. Нападавший в ходе дачи показаний заявил, что совершил покушение на тогда ещё кандидата в президенты из-за несогласия с его политикой.