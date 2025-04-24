Краснодар, 25 апреля, 2025, 02:35 — ИА Регнум. Председатель СК Рф Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией в Краснодарском крае, где жители жалуются, что их дома массово сносят как самовольные постройки, при этом они не получают никакой компенсации. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

Глава ведомства поручил доложить всю информацию по обращениям жителей о нарушении их жилищных прав.

Коллективное видеообращение кубанцев было опубликовано в Сети. Люди жалуются на признание в судебном порядке их жилья самовольными постройками и подлежащими сносу. По их словам, стоимость потерянного жилья им не компенсируют, обращения в различные органы власти результата не дают.

Всего в составленном жителями списке более 146 многоквартирных домов.

Как сообщало ИА Регнум, администрация Западного административного округа Москвы в течение первого полугодия 2024 года демонтировала 81 самострой, освободив от незаконных построек в общей сложности 5,7 тыс. кв. м.