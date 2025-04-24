Трамп единственный признаёт корни украинского конфликта — Лавров
Лавров: лишь Трамп признал необходимость устранения причин украинского конфликта
Вашингтон, 25 апреля, 2025, 02:28 — ИА Регнум. Только президент США Дональд Трамп признаёт основные причины украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Трамп, вероятно, единственный мировой лидер, кто признаёт необходимость ответить на коренные причины этой ситуации», — отметил дипломат в интервью телеканалу CBS News.
По словам главы российского дипведомства, американский лидер понимает ошибочность попыток втянуть Украину в НАТО и хочет исправить это.
Как сообщало ИА Регнум, 30 марта Дональд Трамп заявил, что, несмотря на желание главы киевского режима Владимира Зеленского добиться членства Украины в НАТО, этого никогда не произойдёт. Он также назвал это стремление украинского политика возможной причиной начала конфликта с Россией.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль удовлетворили заявления американской стороны о невозможности членства Украины в Североатлантическом альянсе. Он также уточнил, что вступление Украины в НАТО представляло бы угрозу для национальных интересов России. По его словам, возможное членство Украины в альянсе стало одной из первопричин начала украинского конфликта.