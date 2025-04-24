Вашингтон, 25 апреля, 2025, 02:28 — ИА Регнум. Только президент США Дональд Трамп признаёт основные причины украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

U.S. Department of State Дональд Трамп и Сергей Лавров

«Трамп, вероятно, единственный мировой лидер, кто признаёт необходимость ответить на коренные причины этой ситуации», — отметил дипломат в интервью телеканалу CBS News.

По словам главы российского дипведомства, американский лидер понимает ошибочность попыток втянуть Украину в НАТО и хочет исправить это.

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта Дональд Трамп заявил, что, несмотря на желание главы киевского режима Владимира Зеленского добиться членства Украины в НАТО, этого никогда не произойдёт. Он также назвал это стремление украинского политика возможной причиной начала конфликта с Россией.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль удовлетворили заявления американской стороны о невозможности членства Украины в Североатлантическом альянсе. Он также уточнил, что вступление Украины в НАТО представляло бы угрозу для национальных интересов России. По его словам, возможное членство Украины в альянсе стало одной из первопричин начала украинского конфликта.