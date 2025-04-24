Вашингтон, 25 апреля, 2025, 02:14 — ИА Регнум. Американский лидер Дональд Трамп оправданно верит в скорое заключение сделки по урегулированию конфликта на Украине, российская сторона к этому готова. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров в программе «Лицом к нации» телеканала CBS.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Президент США верит, и, я думаю, справедливо, что мы движемся в правильном направлении. Заявление Трампа упоминало сделку, и мы готовы к достижению сделки. Мы заняты именно этим процессом», — заявил Лавров в интервью CBS, фрагмент которого был опубликован 24 апреля.

Министр иностранных дел уточнил, что есть определенные элементы потенциального соглашения, которые следует «донастроить».

Полная версия интервью выйдет в эфир 27 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 22 апреля заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский выбрал не то направление в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Она подчеркнула, что Трамп разочарован и терпение его иссякает.

Трамп ранее заявлял, что Россия готова к сделке, но переговоры срываются из-за слов Зеленского о Крыме. Он считает, что главе киевского режима нужно заключить мир, иначе Украина потеряет территории через три года.

Киевский режим готовится к прекращению поддержки со стороны Вашингтона. Об этом заявило немецкое издание Bild со ссылкой на дипломата в окружении главы режима Владимира Зеленского.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, глава государства указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.