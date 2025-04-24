Вашингтон, 25 апреля, 2025, 02:04 — ИА Регнум. Исключительно военные объекты становятся целями ударов российских войск на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

«Мы наносим удары только по военным целям или гражданским объектам, которые используются военными. Президент [России Владимир] Путин говорил об этом уже много раз», — пояснил он в интервью телеканалу CBS News.

Дипломат подчеркнул, что «и в этот раз ситуация не отличается».

Как передавало ИА Регнум, ночью 23 апреля украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Киеве, перед этим на всей территории страны объявили воздушную тревогу. Позже Минобороны России проинформировало о нанесении массированного удара по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины. В ведомстве отметили, что при ударе применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также БПЛА, все его цели были достигнуты.

Российские военные продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям на Украине, выполняя поставленные перед ними задачи, прокомментировал атаку на Киев пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он опроверг обвинения со стороны киевского режима в том, что Россия якобы демонстрирует «желание убивать». Представитель Кремля добавил, что украинская сторона продолжает свою пропаганду, тогда как российские военные продолжают специальную военную операцию.