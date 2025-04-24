В Британии допустили отказ от отправки войск на Украину
The Times: Лондон может отказаться от отправки военных на Украину
Лондон, 25 апреля, 2025, 01:46 — ИА Регнум. Великобритания, скорее всего, пересмотрит планы по отправке войск на Украину. Об этом 24 апреля написала британская газета The Times.
«Риски считаются слишком высокими, силы недостаточны для выполнения такой задачи», — объяснили причину возможного отказа источники издания в британском правительстве.
В статье уточняется, что при обсуждениях возможного формирования коалиции для отправки войск речь шла о создании контингента численностью в десятки тысяч военнослужащих. Однако Великобритания всегда считала, что доступные силы недостаточны, более жёсткого подхода хотела Франция, указали в материале.
Согласно источникам, британские власти вместо отправки военных планируют сосредоточиться на восстановлении и перевооружении украинской армии, рассматриваются поставки техники и вооружения, обучение военнослужащих ВСУ.
Как передавало ИА Регнум, 24 апреля военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов предположил, что сообщения о возможном смягчении планов «коалиции желающих» направить свои миротворческие войска на Украину связаны с тем, что США отказываются поддерживать подобные идеи европейских стран и рассуждают о прекращении поддержки киевского режима. В Евросоюзе услышали опасения Вашингтона относительно отправки полноценного военного контингента ЕС на Украину. В США считают, что подобного рода вмешательство будет означать начало третьей мировой войны, объяснил специалист.
В минобороны Британии 6 апреля утверждали, что главы генштабов Соединенного Королевства и Франции обсудили возможный план по отправке на Украину «миротворцев». Речь шла о структуре, размере и составе любых будущих сил по «обеспечению безопасности» на Украине.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что Россия ни при каких условиях не примет присутствие натовских военных на Украине в качестве «миротворцев». Если войскам НАТО под любым флагом позволить разместиться на оставшихся территориях Украины, то они будут защищать там нацистский режим, пояснил министр.