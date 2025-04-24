Лондон, 25 апреля, 2025, 01:46 — ИА Регнум. Великобритания, скорее всего, пересмотрит планы по отправке войск на Украину. Об этом 24 апреля написала британская газета The Times.

U.S. Army Британские военные

«Риски считаются слишком высокими, силы недостаточны для выполнения такой задачи», — объяснили причину возможного отказа источники издания в британском правительстве.

В статье уточняется, что при обсуждениях возможного формирования коалиции для отправки войск речь шла о создании контингента численностью в десятки тысяч военнослужащих. Однако Великобритания всегда считала, что доступные силы недостаточны, более жёсткого подхода хотела Франция, указали в материале.

Согласно источникам, британские власти вместо отправки военных планируют сосредоточиться на восстановлении и перевооружении украинской армии, рассматриваются поставки техники и вооружения, обучение военнослужащих ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов предположил, что сообщения о возможном смягчении планов «коалиции желающих» направить свои миротворческие войска на Украину связаны с тем, что США отказываются поддерживать подобные идеи европейских стран и рассуждают о прекращении поддержки киевского режима. В Евросоюзе услышали опасения Вашингтона относительно отправки полноценного военного контингента ЕС на Украину. В США считают, что подобного рода вмешательство будет означать начало третьей мировой войны, объяснил специалист.

В минобороны Британии 6 апреля утверждали, что главы генштабов Соединенного Королевства и Франции обсудили возможный план по отправке на Украину «миротворцев». Речь шла о структуре, размере и составе любых будущих сил по «обеспечению безопасности» на Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что Россия ни при каких условиях не примет присутствие натовских военных на Украине в качестве «миротворцев». Если войскам НАТО под любым флагом позволить разместиться на оставшихся территориях Украины, то они будут защищать там нацистский режим, пояснил министр.