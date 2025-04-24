Москва, 25 апреля, 2025, 01:42 — ИА Регнум. Политик-пророк, основатель ЛДПР Владимир Жириновский ещё в 2004 году предсказал ядерный конфликт между Индией и Пакистаном. Об этом вспомнили авторы Telegram-канала «Военное дело».

Duma.gov.ru Владимир Жириновский

«Между Индией и Пакистаном произойдет ядерный конфликт. Разжигание этого конфликта — это часть глобальной спецоперации против Китая и России», — цитирует канал Жириновского.

При этом политик называл даже число предполагаемых жертв — не менее 200 млн человек.

Эксперты «Правды. Ру» считают, что кризис может перерасти из локальной стычки в полномасштабное противостояние с непредсказуемыми последствиями. Ведь Индия и Пакистан — это не только ядерные державы, но и страны с многовековым историческим грузом взаимных претензий.

Как сообщало ИА Регнум, Индия 24 апреля перекрыла течение реки Инд в Пакистан, что расценивается как акт войны. Страна закрыла все четыре шлюза, которые контролируют поток воды через плотины и каналы. Такое случилось впервые с момента подписания соглашения о водах реки Инд от 1960 года.

Пакистан заявлял ранее, что будет расценивать попытку Индии отвести воду реки как акт войны. По итогам заседания Совбеза Пакистана власти решили закрыть воздушное пространство для Индии.

22 апреля вооруженные люди устроили стрельбу в городе Пахалгам. Они открыли огонь по туристам, которые совершали конную прогулку. Погибли не менее 27 человек, среди которых были иностранцы, женщины и пожилые люди. Нападавшим удалось скрыться.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).