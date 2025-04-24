Москва, 25 апреля, 2025, 01:19 — ИА Регнум. Университет «Сириус» открыл программу подготовки специалистов для решения глобальных экологических и климатических вызовов. Магистранты новой программы смогут реализовать идеи на федеральной территории.

Федеральная территория «Сириус» «Сириус»

Университет начинает приём документов на бесплатную магистратуру «Геоэкология: мониторинг, прогноз и управление». Программа готовит специалистов для проведения комплексных исследований, оценки состояния окружающей среды и разработки прогнозов изменений экосистем. Обучение ориентировано на практику и включает участие в реальных научных проектах национального и международного уровня.

Студенты будут изучать биогеохимические процессы, геориски, изотопные методы, геоинформационные технологии и искусственный интеллект для анализа экологических данных. Программа предусматривает доступ к современному лабораторному комплексу.

Выпускники смогут работать в корпоративных научных центрах, государственных и международных экологических организациях, научных институтах РАН и консалтинговых компаниях. Они смогут занять позиции экспертов по экологической безопасности, специалистов по управлению природными ресурсами, аналитиков данных и исследователей устойчивого развития.

Обучение длится два года. Приём заявлений завершается 25 июля.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин в декабре 2024 года рассказал, что «некоторые коллеги» изначально предлагали построить большой рынок и казино на месте, где сейчас находится «Сириус». Путин подчеркнул, что переубедил коллег и настоял на создании образовательного центра.