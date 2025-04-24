Москва, 25 апреля, 2025, 01:13 — ИА Регнум. В Москве 24 апреля состоялся финал Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» по направлению «Проектный менеджмент». Участники представили прорывные идеи для банковской сферы, а также предложили форматы работы, отвечающие запросам нового поколения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Участники олимпиады «Я — профессионал»

«Решения, подготовленные финалистами олимпиады «Я — профессионал», — готовые дорожные карты для цифровой трансформации финансовой отрасли. Участники не просто выполнили задания, они показали, как молодёжь воспринимает банкинг, какие подходы необходимо внедрять в первую очередь», — отметила руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» Валерия Касамара.

Молодые люди со всей страны разрабатывали стратегии открытия инновационных фиджитал-офисов банка, сочетающих цифровые технологии и офлайн-сервисы. По этой дисциплине состязания прошли впервые.

Кроме того, финалисты работали над концепциями гибридного банковского офиса в своём регионе, анализировали опыт внедрения инновационных форматов обслуживания, определяли целевую аудиторию, проектировали каналы привлечения клиентов и инструменты их удержания.

По мнению экспертов, идеи финалистов могут стать драйверами изменений не только в отдельных регионах или компаниях, но и в банковской сфере в целом.

Как сообщало ИА Регнум, Всероссийская студенческая олимпиада «Я — профессионал» проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Дипломанты получат дополнительные бонусы в виде льготного поступления и денежных премий до 300 тыс. рублей.