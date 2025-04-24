Москва, 25 апреля, 2025, 01:01 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу сообщил ТАСС о подготовке аппаратом СБ предложений по корректировке Стратегии национальной безопасности России.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

По словам Шойгу, уже идет подготовка предложений по внесению дополнений и коррективов, уточнению задач, содержащихся в Стратегии нацбезопасности.

Он добавил, что в работе активно участвует созданный в декабре 2024 года научно-экспертный совет Совета безопасности, который «обеспечивает научную проработку проблем обеспечения национальной безопасности, оценку стоящих перед страной вызовов и угроз».

Шойгу также подчеркнул, что Стратегия национальной безопасности — это основной документ, который устанавливает национальные интересы и стратегические приоритеты России, а также цели и задачи госполитики в области обеспечения безопасности и стабильного развития страны на долгосрочный период.

Как сообщало ИА Регнум, Европа хочет быть готовой к войне с Россией к 2030 году и ведёт неприкрытую кампанию по подготовке к потенциальному конфликту, об этом заявил 23 апреля Сергей Шойгу. При этом он акцентировал, что Россия вправе использовать ядерное оружие в случае, если западные страны предпримут агрессию против неё или Белоруссии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать. Представитель Кремля заверил в отсутствии потенциала для начала конфликта.