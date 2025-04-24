Москва, 25 апреля, 2025, 00:55 — ИА Регнум. В Национальном центре (НЦ) «Россия» 24 апреля состоялось пятое заседание организационного комитета Национальной технологической олимпиады (НТО), а также церемония вручения премии «Факел» — награды для выпускников НТО, добившихся значимых результатов в науке, инженерии, бизнесе и наставничестве.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кириенко

«С 2015 года НТО объединила почти 900 тыс. школьников и студентов со всей России, а также ещё 77 стран. Олимпиада, изначально задуманная как всероссийское инженерное соревнование, постепенно вышла на международный уровень. Однако НТО — это не только про масштаб. Главное здесь — люди. Молодые, яркие, талантливые ребята, которые уже сегодня создают будущее. Некоторые проекты победителей вполне можно сравнить с серьёзными научными трудами, достойными уровня кандидатских диссертаций. Мы уверены, что с запуском 11-го сезона число участников превысит миллион», — отметил первый замглавы администрации президента России, сопредседатель оргкомитета НТО Сергей Кириенко.

Присутствующий на заседании зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поблагодарил партнёров НТО и добавил, что в следующем году необходимо увеличить число стран-участниц. Кроме того, вице-премьер поддержал включение в НТО для 5–7-х классов новых направлений и запуск международных космических игр. Чернышенко поручил проработать возможность добавления отдельных образовательных мероприятий НТО в календарь «Движения первых».

Участник президентской программы «Время героев», председатель правления «Движения первых» Герой России Артур Орлов добавил, что важной площадкой для взаимодействия по развитию НТО станет проект «Первые в науке» — проект «Движения первых», реализуемый в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

После заседания оргкомитета состоялось вручение премии «Факел». На церемонии Сергей Кириенко отметил значимость ее проведения именно в НЦ «Россия», созданном по поручению президента Владимира Путина.

Всего в шорт-лист премии попала 21 заявка. Так, в номинации «Лидер стартапа» награду получили Даниил Зайцев и Анастасия Попова — авторы системы SkyControl для управления БПЛА при помощи наклона руки и жестов.

В категории «Социальный прогрессор» чествовали создателей проекта «Зелёная школа» — Полину Сапожникову, Анну Будекову и Матвея Карачева. Они создали в школах зелёные уголки с информационными стендами и тематическими кубами для формирования у молодого поколения экологического мышления и экопривычек.

Звание «Профессионал будущего» присудили Герману Голоду. Он, будучи студентом, работает 1С-разработчиком в «Т-Банке». По его словам, получить необходимые навыки ему помогло участие в НТО.

«Инженером инноваций» признали Дмитрия Шпанова, который разработал компьютерную модель по подбору режима электронно-пучковой обработки сплава или керамики. Технология востребована в российских и международных проектах (КНР, Болгария).

В номинации «Чемпион технологий» награду получил Эдуард Сухарев — многократный победитель российских и международных соревнований по эксплуатации беспилотных авиасистем.

«Лучшим наставником» выбрали Арсения Ярмолинского — учителя информатики и педагога дополнительного образования, подготовившего десятки финалистов и победителей НТО и других инженерных соревнований.

В номинации «Двигатель науки» победила Мария Тишкова — младший научный сотрудник Института цитологии РАН. Её исследования сосредоточены в области науки о мышцах.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля в Москве состоялось награждение победителей и призёров Национальной технологической олимпиады по искусственному интеллекту. Заявки на участие в профиле олимпиады по ИИ в этом сезоне подали 7,5 тыс. учеников 8–11-х классов из 87 регионов России и других стран. Данный трек стал самым популярным из 32 профилей олимпиады. В финал вышли 94 старшеклассника. Больше всего финалистов — из Москвы (20 человек), Новосибирской области (15) и Санкт-Петербурга (9).