Берлин, 25 апреля, 2025, 00:35 — ИА Регнум. Киевский режим готовится к прекращению поддержки со стороны Вашингтона. Об этом заявило немецкое издание Bild со ссылкой на дипломата в окружении главы режима Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский. Трамп

«Мы готовимся к худшему сценарию, в частности к прекращению поддержки со стороны США», — сказал источник.

По его словам, он разочарован мирным планом американского президента Дональда Трампа, который не вводит против России никаких новых санкций и не оказывает давления, а его условия неприемлемы для Киева.

«Мы просто так не сдадимся. Даже если бы правительство было за, а это не так, население выступило бы против», — цитирует издание дипломата.

19 апреля американские СМИ сообщили, что администрация Трампа изучает возможность признания Крыма частью России в рамках предложений по урегулированию конфликта на Украине. Также отмечалось, что американский план урегулирования включает установление режима прекращения огня вдоль линии фронта.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский снова начал диктовать Трампу, как говорить о конфликте на Украине, комментировать разные ситуации, что можно, а что нельзя произносить.

Трамп ранее заявлял, что Россия готова к сделке, но переговоры срываются из-за слов Зеленского о Крыме. Он считает, что главе киевского режима нужно заключить мир, иначе Украина потеряет территории через три года.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, глава государства указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.