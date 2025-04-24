Братислава, 25 апреля, 2025, 00:17 — ИА Регнум. В столице Словакии 24 апреля прошло антиправительственное шествие, участники которого требовали от властей не подписывать законопроект о неправительственных организациях (НПО), ужесточающий требования к их работе. Об этом сообщило «РИА Новости».

Сергей Корсун ИА Регнум Словакия. Украина. Протесты. Революция

Митингующие прошли по улицам Братиславы, скандируя антиправительственные лозунги. Демонстранты призвали главу государства не подписывать законопроект о НПО, одобренный парламентом в середине апреля. Также активисты раскритиковали правительственную политику по налаживанию контактов с Россией. Кроме того, звучали призывы к поддержке Украины и отставке действующего кабмина, возглавляемого премьер-министром Робертом Фицо.

Как сообщало ИА Регнум, ранее премьер Словакии отмечал, что треть людей, участвующих в протестах в стране, — украинцы. Так, 30 января полиция задержала гражданина Украины в связи с возможной угрозой государственного переворота.

Фицо заявил о подготовке оппозицией «майдана» в Словакии. По его словам, планируется захват правительственных зданий, создание препятствий для работы правительства. При этом оппозиция намерена опираться на помощь «заграничных сил». Также Фицо объявил о действующей в стране группе иностранных экспертов, которая причастна к митингам в Грузии и «майдану» на Украине. Он пообещал принять меры, чтобы не допустить свержения власти в стране.