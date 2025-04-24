Нью-Дели, 25 апреля, 2025, 00:02 — ИА Регнум. Индия перекрыла течение реки Инд в Пакистан, что расценивается как акт войны. Об этом написало информационное агентство ANI News.

Riqa12 Река Инд

Индия закрыла все четыре шлюза, которые контролируют поток воды через плотины и каналы. Такое случилось впервые с момента подписания соглашения о водах реки Инд от 1960 года.

Договор, заключённый в XX веке, обеспечивал обеим сторонам возможность совместно использовать водные ресурсы реки, несмотря на существующие политические противоречия.

Как сообщало ИА Регнум, Пакистан будет расценивать попытку Индии отвести поток воды реки Инд как акт войны, об этом заявили ранее в Комитете национальной безопасности страны. Также в комитете предупредили, что приостанавливается торговля с Индией, в том числе в любую другую страну и из нее через Пакистан.

По итогам заседания Совбеза Пакистана, которое прошло в связи с реакцией Нью-Дели на теракт в индийской части Джамму и Кашмир, Пакистан решил закрыть воздушное пространство для Индии. Это решение касается всех индийских или управляемых индийцами авиакомпаний.

Кроме того, Пакистан немедленно закрывает контрольно-пропускной пункт «Вагах». Весь трансграничный транзит из Индии по этому маршруту должен быть приостановлен без исключений. Те, кто пересек границу с соответствующими разрешениями, могут вернуться через этот КПП, но не позднее 30 апреля.

22 апреля вооруженные люди устроили стрельбу в городе Пахалгам. Они открыли огонь по туристам, которые совершали конную прогулку. Погибли не менее 27 человек, среди которых были иностранцы, женщины и пожилые люди. Нападавшим удалось скрыться.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи с терактом под городом Пахалгам. Российский лидер также подтвердил готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия с индийскими партнёрами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.