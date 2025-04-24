Валуйский район, Белгородская область, 24 апреля, 2025, 23:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины варварски атаковали всеми любимый храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Валуйского округа Белгородской области. Удары были целенаправленные и спланированные, заявил 24 апреля губернатор региона Вячеслав Гладков.

https://t.me/vvgladkov Храмовый комплекс в Белгородской области (до пожара)

«В святую пасхальную неделю удар целенаправленно был нанесён по одному из самых святых мест Белгородчины. Мы чётко понимаем, что это целенаправленные и спланированные удары. То, как дронами не давали тушить пожар, мы никогда не забудем», — написал он в Telegram-канале.

Гладков добавил, что храмовый комплекс полностью сгорел, никто не пострадал. Глава области выразил благодарность сотрудникам МЧС, бойцам подразделения «Орлан» и добровольной пожарной дружине, которые пытались спасти святыню.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил пасхальное перемирие на период с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. Однако глава государства подчеркнул, что ВС РФ должны быть готовы реагировать на провокации противника, если тот будет нарушать перемирие. Российские войска в течение этого периода не вели боевых действий.

По информации Минобороны России, за всё время пасхального перемирия было зафиксировано 4,9 тыс. нарушений со стороны ВСУ. Украинская армия предприняла шесть попыток атак, применила 90 БПЛА самолётного типа, из которых восемь — вне зоны СВО. Киевский режим также совершил 1404 обстрела из арторудий, РСЗО и миномётов, а также нанёс 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям ВС РФ.