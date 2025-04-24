Вашингтон, 24 апреля, 2025, 23:38 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере 24 апреля в Белом доме заявил, что оказывает давление на Россию при обсуждении урегулирования конфликта на Украине.

В ответ на вопрос о степени воздействия Вашингтона на Москву, американский лидер настойчиво заявил, что «вы не представляете, какое давление я оказываю на Россию».

«Мы оказываем значительное давление на Россию, и Россия это знает», — пояснил Трамп.

Президент уточнил, что часть применяемых мер не раскрывается, однако она известна в России и среди персон, близких к ситуации. По словам Трампа, «давление осуществляется через различные каналы», при это не только на Россию, но и на Украину.

Как сообщало ИА Регнум, Россия продолжает работу с американской стороной по вопросу урегулирования украинского конфликта, заявил 24 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о возможном выходе Вашингтона из переговорного процесса.

Песков напомнил, что президент Владимир Путин выступает за достижение мира с обеспечиванием интересов РФ, что является обязательным условием.