Валуйский район, Белгородская область, 24 апреля, 2025, 23:33 — ИА Регнум. Храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Валуйского района Белгородской области сгорел полностью после атаки украинских дронов. Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии.

https://t.me/eparhia_31 ВСУ атаковали храмовый комплекс в Белгородской области

«Храмовый комплекс «Новый Иерусалим» сгорел полностью», — указали в Telegram-канале епархии.

По предварительной информации, пострадавших нет. Отмечается, что местные жители пытались потушить возгорание, однако беспилотники продолжали атаковать храм.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля замглавы администрации Валуйского округа Сергей Слесаренко отмечал, что по прибытии к месту происшествия пожарных машин ВСУ снова атаковали храмовый комплекс. Повторный обстрел мешал приступить к тушению возгорания.

В сентябре 2024 года в результате атаки украинских БПЛА пострадал храм Святителя Николая в Белгородской области. FPV-дрон нанёс удар по зданию храма в селе Грузское Борисовского района. Купол церкви загорелся. Очаг возгорания быстро потушили.