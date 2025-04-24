Валуйский район, Белгородская область, 24 апреля, 2025, 23:18 — ИА Регнум. Украинские боевики с помощью дронов атаковали храмовый комплекс Новый Иерусалим в Валуйском районе Белгородской области. Начался пожар, сообщили 24 апреля ТАСС представители комплекса.

кадр из видео

«У нас пожар после обстрела», — заявил источник.

Замглавы администрации Валуйского округа Сергей Слесаренко добавил, что по прибытии к месту происшествия пожарных машин ВСУ снова атаковали комплекс. Повторный обстрел мешает приступить к тушению возгорания.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3961228" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря 2024 года в донецкой Горловке ударный дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль, в котором ехал с гуманитарной помощью православный священник Василий Туренко. Настоятель Казанского храма был в это время в микрорайоне «Комсомолец». Священник не пострадал.

В начале сентября 2024 года храм Святителя Николая в Белгородской области получил повреждение в результате атаки украинских БПЛА. FPV-дрон нанёс удар по зданию храма в селе Грузское Борисовского района. Купол церкви загорелся. Очаг возгорания быстро потушили.

ВСУ 18 августа 2024 года нанесли удар по храму преподобного Серафима Саровского в Донецке.