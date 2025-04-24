Киев, 24 апреля, 2025, 23:22 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский снова начал диктовать американскому президенту Дональду Трампу, как говорить о конфликте на Украине, комментировать разные ситуации, что можно, а что нельзя произносить.

AP/TASS

«Мы хотим, чтобы США понимали, что агрессор — Россия, а не мы. Мы хотим, чтобы они не искали баланс в словах. Я понимаю, чего хочет добиться Трамп, очень уважаю, что он ищет определенный подход, но нельзя говорить, что войну начали Украина и Россия», — заявил Зеленский в интервью американскому журналисту Бену Шапиро.

24 апреля на пресс-конференции в ЮАР Зеленский также пытался указывать Трампу на содержание мирного плана.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля посещение Зеленским Белого дома обернулось стычкой с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Украинский политик начал себя вести агрессивно, в результате чего его выставили из Белого дома. За перепалкой наблюдали журналисты. Трамп после этого потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 22 апреля заявила, что Зеленский выбрал не то направление в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Она подчеркнула, что Трамп разочарован и терпение его иссякает.

Трамп ранее заявлял, что Россия готова к сделке, но переговоры срываются из-за слов Зеленского о Крыме. Он считает, что главе киевского режима нужно заключить мир, иначе Украина потеряет территории через три года.