Москва, 24 апреля, 2025, 23:08 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны вечером 24 апреля уничтожили семь вражеских беспилотников в небе над двумя регионами России, сообщили в Минобороны.

РИА Новости

Украинские БПЛА были обнаружены и ликвидированы в период с 21:40 до 22:30 мск.

В ведомстве уточнили, что пять дронов ВСУ силы ПВО сбили в небе над Крымом. Ещё два беспилотника уничтожили над Белгородской областью.

Как сообщало ИА Регнум, российские средства ПВО за прошедшие сутки ликвидировали 230 украинских беспилотников.

Всего с начала проведения специальной военной операции потери ВСУ составили 661 самолет, 283 вертолета, 53 430 беспилотных летательных аппаратов. Также российские силы уничтожили 604 зенитных ракетных комплекса, более 23 тыс. танков и других боевых бронированных машин, свыше 1,5 тыс. боевых машин реактивных систем залпового огня. Кроме того, украинская армия лишилась 24 045 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 490 единиц специальной военной автомобильной техники.

Российские военные 23 апреля, применив дроны «Герань-2», поразили цеха по производству взрывчатых веществ для украинской армии в окрестностях города Запорожья. Объекты располагались в районе населенного пункта Степное.