Москва, 24 апреля, 2025, 22:55 — ИА Регнум. Жюри 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) признало лучшим исполнителем актёра Евгения Цыганова за роль в картине «Семейное счастье». Также приз получила режиссер этого фильма Стася Толстая.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Приз за лучшую женскую роль получила Мария Родригес Сото за роль в фильме «Дом в огне», который снял режиссер Дани Де Ла Орден.

Почётный приз за вклад в мировой кинематограф получил российский актёр Владимир Ильин.

ММКФ прошёл с 17 по 24 апреля. За неделю в московских кинозалах организовали более 300 сеансов. На киносмотре были представлены фильмы из 50 стран, а программа основного конкурса включала 12 картин. Главной площадкой кинофестиваля по традиции стал московский киноцентр «Октябрь».

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2024 года президент Владимир Путин назвал ММКФ настоящим праздничным событием культурной жизни России. Он отметил богатую конкурсную программу фестиваля и выразил уверенность, что мероприятие традиционно будет проходить в дружеской атмосфере и поможет укреплению связей, а также популяризации искусства.

Московский международный кинофестиваль впервые состоялся в 1935 году, но его прекратили проводить с началом Великой Отечественной войны. В 1959 году традицию проведения кинофестиваля в Москве возобновили, с этого года начали проводить нумерацию конкурсов.

С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков.