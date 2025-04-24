Амстердам, 24 апреля, 2025, 22:53 — ИА Регнум. Ради мира и безопасности Нидерланды необходимо усиленно вооружить. Об этом 24 апреля заявил король страны Виллем-Александр.

TASS /EPA/Vincent Jannink Король Нидерландов Виллем-Александр

«Мы, возможно, слишком уж считали само собой разумеющимся, что у нас всегда будут свобода и мир. К сожалению, Украина и другие конфликты доказывают, что это уже не так. И что нам действительно нужно подготовиться и вооружиться до зубов, чтобы продолжать жить в мире и безопасности», — приводит газета Algemeen Dagblad призыв нидерландского короля, прозвучавший в ходе его визита на военную базу в Лимбурге.

Кроме того, монарх указал на необходимость возобновления производства и перестройки оборонной промышленности для перевооружения Нидерландов.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале депутат нидерландской правой партии «Форум за демократию» (FvD) и член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен подчёркивал, что Западу выгодно продолжать вооружать Украину. По мнению депутата, без продолжающейся конфронтации не было бы оправдания существованию НАТО. В качестве примера ван Мейерен привёл предыдущие войны в Ираке и Афганистане, которые были в интересах небольшой группы влиятельных людей и организаций.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия вправе использовать ядерное оружие в случае, если западные страны предпримут агрессию против неё или Белоруссии. По словам Шойгу, европейские страны хотят быть готовыми к войне с Россией к 2030 году и проводят неприкрытую кампанию по подготовке к потенциальному конфликту.

Президент Владимир Путин подчёркивал, что утверждения Запада о якобы имеющихся у России планах после конфликта на Украине напасть на Европу — это чушь и бред. Западные политики запугивают собственное население, чтобы оправдать увеличение военных расходов, заявил глава государства.