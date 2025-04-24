Туапсе, Краснодарский край, 24 апреля, 2025, 22:35 — ИА Регнум. В городе Туапсе в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту осквернения Вечного огня на мемориале «Горка героев» — девушка прикурила от пламени сигарету. Об этом сообщили в СК РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Штукина

Сотрудники полиции в Туапсе установили личность этой девушки. Факт осквернения попал в соцсети.

«Следственными органами СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту публичного осквернения символов воинской славы России (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ)», — пояснили в ведомстве.

При даче пояснений в полиции задержанная назвала свой поступок «легкомысленным», уточнив, что умысла оскорбить кого-либо не имела.

Как сообщало ИА Регнум, несколько подростков в Южно-Сахалинске осквернили Вечный огонь на мемориальном комплексе Площади Славы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления — реабилитация нацизма.

Гражданин Украины, являющийся фигурантом уголовного дела по факту повреждения братских могил советских воинов времен Великой Отечественной войны, объявлен в международный розыск и заочно арестован.