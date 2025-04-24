Москва, 24 апреля, 2025, 22:32 — ИА Регнум. Почётный приз за вклад в мировой кинематограф получил российский актёр Владимир Ильин. Церемония награждения прошла 24 апреля на закрытии 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

РИА Новости/Григорий Сысоев Актер Владимир Ильин

Специальный приз вручил народному артисту президент фестиваля Никита Михалков.

«Есть актёры великие, гениальные актёры, когда ты не понимаешь, как он это делает. Что в нём происходит, какая химия, чем он руководствуется, как он репетирует, каким образом он делает то, что он делает. <…> И именно таким для меня актёром является Владимир Ильин», — отметил Михалков, вручая артисту почётного «Золотого Святого Георгия».

ММКФ прошёл с 17 по 24 апреля. За неделю в московских кинозалах организовали более 300 сеансов. В 2025 году на киносмотре были представлены фильмы из 50 стран, а программа основного конкурса включала 12 картин. Главной площадкой кинофестиваля по традиции стал московский киноцентр «Октябрь».

Московский международный кинофестиваль впервые состоялся в 1935 году, но его прекратили проводить с началом Великой Отечественной войны. В 1959 году традицию проведения кинофестиваля в Москве возобновили, с этого года начали проводить нумерацию конкурсов.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта Никита Михалков анонсировал проведение на ММКФ презентации Евразийской киноакадемии и кинопремии. Он добавил, что в первые три года премию планируется проводить для того, чтобы «раскачать это дело». По словам режиссера, 25 стран проявили интерес к киноакадемии. Как пояснил Михалков, концепция проекта подразумевает не фестиваль, а «дорогостоящую академическую историю».