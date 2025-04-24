Вашингтон, 24 апреля, 2025, 22:19 — ИА Регнум. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Киев «отдал» Крымский полуостров без единого выстрела, вернуть его «будет тяжело».

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Президент напомнил, что Крым вернулся в состав России 11 лет назад при президенте Бараке Обаме.

«Это ничего со мной не имеет общего. Не было выстрелов, они просто передали его. Теперь они говорят, можете вернуть? Я думаю, это будет очень тяжело сделать», — заключил Трамп в ходе встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере 24 апреля в Белом доме.

На вопрос журналистов о том, должна ли Украина пойти на территориальные уступки, Трамп заявил, что это зависит от того, какие территории.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал не ждать урегулирования на Украине в ближайшее время, поскольку вопрос является сложным и носит комплексный характер. Спикер Кремля напомнил, что киевский режим так ничего и не сделал для снятия собственного запрета на переговоры с Москвой.

Украинская делегация на переговорах с США не обсуждала признание Крыма субъектом России и не соглашалась на это. Об этом 21 апреля сказал советник руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Сергей Лещенко.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Крым и Севастополь, которые вернулись в состав страны по итогам референдума в 2014 году, а также ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью страны.