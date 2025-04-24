Москва, 24 апреля, 2025, 21:52 — ИА Регнум. Около 90% россиян гордятся историей своей страны, 98% респондентов считают, что важно сохранять память о Великой Отечественной войне. Об этом 24 апреля сообщила эксперт департамента политических исследований ВЦИОМ Мария Григорьева.

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«Сохранение исторической памяти о войне для россиян имеет чрезвычайно высокое значение, 98% россиян считают, что важно сохранять память о Великой Отечественной войне», — сказала Григорьева в ходе круглого стола «Великая Победа — основа исторической памяти России».

Также, по словам эксперта, у 90% россиян есть родственники — участники Великой Отечественной войны, 45% опрошенных заявили, что хорошо знают о судьбах своих близких, участвовавших в этой войне. 68% россиян назвали День Победы самым важным праздником. 67% считают Победу в Великой Отечественной войне самой большой победой России за всю ее историю.

38% считают очень важной ценность исторической памяти и преемственности поколений. Это второе место в рейтинге ценностей после крепкой семьи (57%). 85–90% россиян убеждены, что история России — это то, чем можно и нужно гордиться.

При этом наиболее значимыми событиями в период Великой Отечественной войны россияне назвали Сталинградскую битву (33%), блокаду и освобождение Ленинграда (28%), Курскую битву (24%), битву за Москву (16%), День Победы (16%) и взятие Берлина (13%).

Опрос проводился в апреле в телефонном режиме среди граждан от 18 лет и старше. Всего были опрошены 1600 респондентов.

Как передавало ИА Регнум, по результатам недавнего опроса ВЦИОМ, примерно 92% россиян считают важным гордиться своей страной, и большинство граждан восхищаются богатством и историей, достижениями, геополитикой и народом России. При этом 62% опрошенных заявили, что за последний год они стали гордиться Россией больше. Социологи отметили, что около 58% респондентов испытывают чувство гордости, думая о текущей ситуации в своём городе или селе.