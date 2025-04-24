Вашингтон, 24 апреля, 2025, 21:24 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил журналистам, что в ближайшие несколько дней состоятся важные встречи по украинскому урегулированию.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, в этом вопросе есть большой прогресс.

«Мы хотим закончить эту войну. И мы посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней, которые будут очень важными. Прямо сейчас проходят встречи», — сказал Трамп на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Он также выразил уверенность в возможности скорого заключения договоренности о мире между Россией и Украиной. Глава Белого дома добавил, что американская сторона рассчитывает на быстрое завершение конфликта.

Президент США отметил: он надеется, что до выхода Вашингтона из переговоров по Украине не дойдет, потому что будет заключена сделка. При этом он предложил вновь задать вопрос о таком возможном выходе через две недели.

Отвечая на вопрос, в чем должна заключаться уступка со стороны России для достижения мирного соглашения, Трамп сказал, что эта уступка будет состоять в прекращении военных действий и «отказе от захвата всей территории Украины».

Как передавало ИА Регнум, газета The New York Post ранее сообщала, что Трамп 22 апреля пообещал в течение трёх дней раскрыть подробности своего плана по урегулированию конфликта на Украине. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в свою очередь заявлял, что Вашингтон направил Москве и Киеву «очень чёткие» предложения по завершению конфликта и, если они их не примут, США выйдут из переговорного процесса. Трамп отмечал, что договориться с Россией оказалось проще, чем с Украиной.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан. Путин также подчеркивал, что Москва заинтересована в долгосрочном мире на Украине и что урегулировать конфликт можно, лишь искоренив первопричины кризиса.