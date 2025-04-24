Вашингтон, 24 апреля, 2025, 21:22 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил журналистам, что предпочёл бы ответить на вопрос о возможном ужесточении санкций против России через неделю.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Мы хотели бы ответить на вопросы о санкциях в отношении России в течение недели», — сказал президент США.

Он также отметил, что не считает, будто Россия препятствует заключению договорённости о прекращении огня на Украине.

«Я не думаю, что Россия является препятствием на пути к миру», — заявил он.

Отвечая на вопрос, в чём должна заключаться уступка со стороны России для достижения мирного соглашения, Трамп сказал, что эта уступка будет состоять в прекращении военных действий и отказе от захвата всей территории Украины.

В беседе с журналистами Трамп также заявил, что в следующие несколько дней состоятся «важные встречи» по ситуации на Украине. Он в очередной раз сказал, что стороны близки к заключению сделки.

Также президент США отметил, что вопрос о возможном выходе Вашингтона из переговоров по ситуации на Украине в случае отказа сторон заключить сделку нужно задать ему «через две недели».

Как передавало ИА Регнум, газета The New York Post ранее сообщала, что Трамп 22 апреля пообещал в течение трёх дней раскрыть подробности своего плана по урегулированию конфликта на Украине. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в свою очередь заявлял, что Вашингтон направил Москве и Киеву «очень чёткие» предложения по завершению конфликта и, если они их не примут, США выйдут из переговорного процесса. Трамп отмечал, что договориться с Россией оказалось проще, чем с Украиной.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.