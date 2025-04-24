* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Старобельск, ЛНР, 24 апреля, 2025, 20:53 — ИА Регнум. В городе Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР) задержали бывшего боевика украинского националистического батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России по региону.

СК ЛНР

«Установлено, что радикально настроенный участник террористического сообщества, находясь в Старобельске, размещал на личной странице в социальной сети публикации украинских информационных агентств заведомо ложную информацию, дискредитирующую Вооруженные Силы (ВС) РФ и реабилитирующие нацизм», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Во время обысков в доме злоумышленника обнаружили документы, подтверждающие прохождение им службы в батальоне «Айдар», и экстремистские материалы.

Боевику предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сведений заведомо ложной информации об использовании Вооруженными силами РФ своих полномочий), ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе) и 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Ранее Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор 23 участникам нацбатальона «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 13 до 23 лет.

В декабре 2024 года следователи задержали еще одного боевика «Айдар» на территории ЛНР. Установлено, что с января 2019 года подозреваемый осуществлял действия, направленные на принуждение жителей региона к отказу от самоопределения. Позднее злоумышленник отправился в Попасную, где участвовал в боях с подразделениями Народной милиции ЛНР.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года ФСБ внесла в список террористических организаций сообщество «Айдар» (ранее было признано экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в РФ). Соответствующее решение вынес Южный окружной военный суд.