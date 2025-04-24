Вашингтон, 24 апреля, 2025, 21:05 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп считает, что его российский коллега Владимир Путин прислушается к призыву не наносить массированные удары по Украине. Об этом он заявил журналистам 24 апреля, отвечая на соответствующий вопрос.

РИА Новости/Гавриил Григоров

Ранее в этот день Трамп заявил, что недоволен массированными ударами ВС РФ, призывает их приостановить и заключить мирную сделку. Журналисты спросили, считает ли Трамп, что Путин прислушается к его просьбе.

«Да», — ответил президент США.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 24 апреля российские войска массированным ударом поразили заводы авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, а также производства ракетного топлива и порохов. Удар наносился высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками. Все назначенные объекты были поражены.

Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове и ряде других городов, контролируемых киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, по просьбе журналистов комментируя атаку, заявил, что российские военные продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям на Украине, выполняя поставленные перед ними задачи.

Трамп ранее 24 апреля заявил, что у него есть «дедлайн» для урегулирования конфликта на Украине. О каком именно сроке идёт речь, президент США не уточнил. Он также отметил, что считает важным усадить Москву и Киев за стол переговоров.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее заявил, что Вашингтон направил Москве и Киеву «очень чёткие» предложения по завершению конфликта и, если они их не примут, США выйдут из переговорного процесса.

Путин ранее отмечал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.

Песков указывал, что переговоры с США продолжаются, но поскольку речь идёт об очень сложных вопросах, то ожидать быстрого результата не стоит.