Москва, 24 апреля, 2025, 20:52 — ИА Регнум. Посетители выставки «Борис Кустодиев. Живопись. Графика. Театр» в Третьяковской галерее смогут взаимодействовать с искусством при помощи AI-сервисов «Сбера». Для них будет работать AR-гид, который предстанет в собирательном образе знаменитой кустодиевской Купчихи.

Пресс-служба Третьяковской галереи Борис Кустодиев. Ярмарка

Выставка объединит 180 работ Бориса Кустодиева из крупнейших музеев России, Беларуси и частных собраний. Посетители смогут увидеть самые известные полотна художника: «Красавица», «Масленица», «Купчиха за чаем», «Портрет Ф. И. Шаляпина» и другие.

Новый опыт взаимодействия с искусством стал возможен благодаря технологиям искусственного интеллекта «Сбера» — генерального партнёра проекта. AR-гид на базе GigaChat расскажет много интересных фактов о работах художника. Нейросеть «Сбера» также описала картины и на основе этого описания создала музыку, которая даёт эффект присутствия в творческом мире художника и усиливает впечатление от просмотра.

Другая инновация — это онлайн-фотозона выставки, где каждый посетитель сможет очутиться в «Стране Кустодии». Нейросеть Kandinsky поможет определить, в каком из сюжетов художественных полотен мастера окажется зритель, став частью живописного мира Кустодиева.

Выставка пройдёт с 30 апреля по 28 сентября 2025 года в Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи.